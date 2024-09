A Oreno la festa della tradizione Gnocchi bancarelle e arte di strada per la sempre più rara Biancona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Appassionati in fila per la visita con il Fai al convento e alla chiesa di San Francesco, gioiellino dell’architettura provinciale del XVII secolo e al chiostro cinquecentesco dei padri Cappuccini, aperti per “Aspettando la Sagra“, la kermesse in miniatura che atiene compagnia al pubblico quando lavera e propria non c’è. Sin dalla fondazione l’evento si svolge ad anni alterni, ma la splendida frazione di Vimercate da tempo si è inventata questo secondo appuntamento e la formula non è poi così lontana dall’originale. Protagonisti,, mostre,che nel lungo weekend cominciato giovedì accompagnano gli affezionati nel salto indietro al tempo delle contrade e dei capitani di ventura.