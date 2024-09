Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)DEL 14 SETTEMBREORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE SOLO UN INCIDENTE CON CODE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA POI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PARILIA IN DIREZIONE LATINA INFINE SEGNASLIAMO UN VEICOLO IN PANNE SULLA A1NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral