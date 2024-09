Unicredit c’è l’ok dei soci su Commerzbank

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) La strada non è in discesa, la Germania sta preparando le sue contromosse, ma il mercato comincia a scommettere sul prossimo matrimonio fra. Un percorso, tra l’altro, confermato anche dalle dichoarazioni del ceo di piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel che, in un’intervista a Bloomberg tv, ha rivelato che un’acquisizione completa dell’istituto di Francoforte sia un’opzione dopo aver rastrellato, con una spesa di 1,5 miliardi, il 9% delle quote. La mossa di, che ha di fatto perto il risiko bancario europeo, ha colto di sorpresa gli investitori ed ha avuto un effetto positivo sui titoli di Commerzabank, saliti di oltre il 20% in tre giorni. "Stiamo ricevendo uno slancio positivo sull’unione dei mercati dei capitali e la Germania ha anche delle esigenze di bilancio", sottolinea a Bloomberg Kaspar Hense, gestore di di Rbc BlueBay Asset Management.