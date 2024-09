Trenitalia fa marcia indietro e abbandona il check-in per i biglietti digitali dei treni regionali Cosa cambia dal 21 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Dal 21la convalida deielettronici per isarà automatica. Stop, quindi, all’obbligo delin online scattato un anno fa e non particolarmente apprezzato dai passeggeri. Il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato e non sarà più necessario fare il-in. “Questa novità – fa sapere– è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo”. Con il ticket a portata di cellulare “l’esperienza di viaggio diventa più semplice e sostenibile e da ai passeggeri la possibilità di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni relative al viaggio”, prosegue la società.