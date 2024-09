Tensioni tra residenti e ospiti del Cas | Basta con minacce e violenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Una frazione letteralmente tenuta sotto scacco da pochi, quella di Santa Maria in Fabriago (Lugo). Itemono ritorsioni e quindi preferiscono non esporsi. Ma la realtà , che sarà condensata nei contenuti di una lettera da loro condivisa, ora in fase di elaborazione e diretta agli enti preposti, parla di insulti,, schiamazzi notturni e reazioni violente. Gli autori di questi comportamenti non consueti, sarebbero glidel Cas, il centro di accoglienza straordinaria ricavato nella ex caserma dei carabinieri della frazione lughese nell’ottobre del 2023 in seguito al primo sbarco di minori provenienti della nave Ocean Viking. Al momento la struttura ospita 15 ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, 10 in meno rispetto alla capienza massima autorizzata.