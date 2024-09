Strade incubo cantieri | Disorganizzazione totale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Polemiche per i lavori in corso su viale Libertà. Il cantiere ha ridotto a una corsia il tratto tra le vie Bosisio e Cantore (nella foto) provocando l’ira di tanti automobilisti. Che, anche sui social, criticano l’avvio dei lavori proprio nei giorni di riapertura delle scuole. E la protesta è arrivata anche in consiglio comunale. Marco Monguzzi, consigliere di Fratelli d’Italia, ha parlato di "nella gestione dei lavori, che si sarebbero dovuti programmare meglio" e ora stanno provocando "code interminabili" lungo il viale.