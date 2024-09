Settimana Foianese Saperi e Sapori | ogni sera un evento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 –” -unDal 15 al 29 settembre 2024 - La bella chiusura dell’estate L’estate sta finendo, ma la stagione più calda dell’anno non può andarsene se non con la “”. Come tutti gli anni, a conclusione degli eventi dell’estate del comune di Foiano della Chiana ritorna la “”, giunta ormai alla sesta edizione. La, in programma dal 15 al 29 settembre, è organizzata dall’associazione Pro Loco di Foiano che proprio quest’anno festeggia i suoi 10 anni di attività, ed è patrocinata dal Comune di Foiano della Chiana. Un cartellone ricco ed in grado di attirare residenti e turistici, che ancora gravitano in buon numero in Valdichiana.