Sestola finisce fuori strada con la moto | 21enne all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Modena, 14 settembre 2024 – Un ragazzo di 21 anni residente in provincia stava andando con la suada Pian del Falco versopercorrendo via Passerino quando, per motivi da accertare, é andatoruzzolando lungo un pendio erboso in una zona boschiva. La richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 è arrivato poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti la squadra del Soccorso Alpino di Fanano, l'ambulanza, l'auto infermieristica, i Vigili del Fuoco di Fanano e l'elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico del Cnsas. L'equipaggio del mezzo di soccorso avanzato, giunto sul posto, viene sbarcato con il verricello. Il ferito, raggiunto dal personale sanitario, viene visitato e stabilizzato dall'anestesista.