Serie D Sangiuliano-Breno profumo di derby Big match a Palazzolo

(Di sabato 14 settembre 2024) LaD propone ai suoi appassionati un sabato ricco di motivi di interesse. In chiave bresciano-bergamasca gli appuntamenti principali sono in programma nel pomeriggio, con un girone B che vede un quintetto di partite aperte ad ogni risultato. La palma del big-spetta a Pro-Chievo, una sfida tra due aspiranti grandi che devono conquistare la prima vittoria stagionale. Non meno avvincenti si preannunciano Vigasio-Ospitaletto (rivincita immediata della recente sfida di Coppa Italia) eCity-, dove i camuni puntano a confermare la positiva partenza in casa dei blasonati milanesi. Dopo aver ribadito in settimana di puntare al sogno dellaC, il Desenzano dovrà confermare le proprie ambizioni. Paloschi (nella foto) e compagni sono chiamati a fare bottino pieno in casa della matricola Magenta.