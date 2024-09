Roma agente Zalewski | Ricostruzioni fantasiose deve essere libero di scegliere senza costrizioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Tramite una nota all’Ansa, la GP Soccer and Management S.r.l., agenzia che cura gli interessi di Nicola, ha commentato la situazione che sta vivendo il calciatore della: “Negli ultimi giorni, sui giornali e sui siti sportivi, si sono letteche non rappresentano la verità. Rispetto all’iniziale apertura cheaveva dato alla soluzione Galatasaray, successivamente il giocatore ha deciso di declinare l’offerta del club turco, mantenendosi fermo sulla sua decisione nonostante le continue lusinghe. Il calciatore, pertanto, esprime ancora oggi la massima gratitudine per l’interesse mostrato e gli sforzi profusi sino agli ultimi istanti dal Galatasaray“.