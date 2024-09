Modigliana pronta a risplendere nell’800

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il clou delle Feste dell’800 aè la domenica anche in questa 27ª edizione. La prima fu nel 1997 a seguito della grande mostra monografica chededicò nel 1995 al pittore macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895) nel centenario della sua morte. Per festeggiare la grande icona locale, oggi dalle 10 alle 18.30 la ‘città nobile’, così dichiarata nel 1838 da Leopoldo II granduca di Toscana, si trasforma in una specie di set cinematografico che consentirà al visitatore di immergersi nel XIX secolo. Quindi domani ci saranno centinaia di persone in bellissimi abiti ottocenteschi e altrettante bandierine tricolori distribuite in paese e musiche dell’epoca e antiche danze, cibi dell’allora tradizione, e garibaldini che inseguono austriaci e viceversa e poi i quadri viventi.