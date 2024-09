Mister Cassani supera il corso da allenatori Uefa A Domani sfida al vertice per il suo Lentigione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Nei giorni scorsi il 34enne tecnico delStefano(il figlio dell’ex ciclista e ct della nazionale azzurra, Davide) ha brillantementeto l’esame delperA promosso dalla Figc, unche lo ha visto severamente impegnato per alcune settimane tra giugno e luglio. Con questo nuovo patentinopotrà allenare a livello europeo tutte le squadre del settore giovanile e le prime squadre maschili fino alla Serie C compresa. Ealle 15 ilgioca la sua prima trasferta stagionale allo storico stadio pratese Lungobisenzio. Ed è già scontro alperché alla vittoria del Lenz sul Tuttocuoio per 1 a 0, i toscani hanno risposto espugnando Ravenna per 2 a 1.