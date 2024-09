Mattarella | Storia conferma vocazione dell' Italia alla Pace

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2024 "Oggie memoria si incontrano. Con le contraddizioni e le sofferenze che accompagnano gli eventi bellici. E ladidel nostro Paese è segno che tutto questo non è passato invano". Lo ha detto il Presidentea Repubblica, Sergio, intervenendo ad Ampezzocerimonia commemorativa'80 anniversarioa zona liberaa Carnia e'Alto Friuli. "Oggi la Repubblica, qui, in Friuli, riconosce in queste popolazioni, in Carnia, radicia nostra Costituzione, che alimentano la nostra vita democratica", ha aggiunto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev