La vecchia sede Rai firmata da Gio Ponti è in cerca d’autore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Non solo cascine. Il Parco di Monza èanche di tre mulini storici, progettati dall’illustre architetto Giacomo Tazzini, allievo del Canonica: sono il Mulino del Cantone, i Mulini Asciutti e il Mulino San Giorgio, tutti e tre in prossimità del Lambro (com’è naturale che sia essendo alimentati dal sistema di rogge) sul versante delle due Porte di Villasanta. Il Mulino del Cantone è un piccolo edificio situato al centro di un’area boscata lungo il Lambro - del quale costituiva un privilegiato punto di osservazione -, dominato dalla preesistente torre medievale in mattoni a vista. Più volte restaurato, il mulino è probabilmente l’unico reperto ancora esistente dell’antica linea difensiva a protezione di Monza e oggi è l’unico dei tre a non essere utilizzato.