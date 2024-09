La tartaruga Valentina torna in mare folla in spiaggia per festeggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Grottam(Ascoli), 14 settembre 2024 – Grande festa oggi a Grottamper il ritorno a casa della. Un evento che ha riunito l’intera comunità in piazza Kursaal. La, di specie Caretta caretta, è stata finalmente restituita al suo habitat naturale dopo un periodo di cure per alcune gravi ferite.era stata trovata in condizioni critiche e successivamente soccorsa dai volontari della Fondazione Cetacea, che l’hanno accolta, curata e rimessa in sesto. L’evento di reinserimento in, questa mattina, è stato organizzato dal Parco Marino del Piceno, con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Grottam, Alessandro Rocchi con l’assessore Alessandra Biocca e la comandante della guardia costiera Alessandra Di Maglio.