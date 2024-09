La siccità in Sicilia non dipende solo dal clima | l’isola è nel degrado l’azione locale può incidere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Lasta diventando sinonimo a livello internazionale degli impatti devastanti causati dalla crisitica. La notizia dell’inaudita, che ha devastato l’agricoltura, l’economiae minacciato per tutta l’estate il turismo, si è diffusa a macchia d’olio sui giornali di tutto il mondo. Un pubblico ormai globale sta scoprendo che il 70% delrischia la desertificazione, una condizione associata al rapido aumento delle temperature nel Mediterraneo conseguente alla crisitica. Una realtà preoccupante e incontrovertibile, che nasconde un’altra storia. Una storia che da un lato appare più deprimente, dall’altro più promettente. Ho trascorso anni lavorando per la transizione dell’Italia e di altri paesi verso fonti di energia rinnovabili che non devastino i nostri sistemi di sopravvivenza, come invece accade con i combustibili fossili.