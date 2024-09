La devastazione in diretta | Ho visto un muro di fuoco a venti metri dalla mia casa Salvi per il cambio di vento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) La Spezia, 14 settembre 2024 – Spente le fiamme, oggi, a distanza di due settimane dall’incendio divampato domenica 1 agosto che ha distrutto circa 7 ettari del bosco della collina di Pitelli, non si spengono i ricordi e le forti emozioni di chi quel devastante rogo lo ha vissuto da molto vicino. E se negli occhi il paesaggio è quello di una desolante distesa di cenere e rovine, nel cuore invece rimane tutta la gratitudine e il riconoscimento per chi si è adoperato, con ogni mezzo, per domare ile mettere in sicurezza così abitanti e abitazioni.