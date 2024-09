Itf Master Mt 200 Show al Tc Scandicci per le gare degli Over

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Circolo Tennisnell’anniversario dei 60 anni ha ospitato il torneo veterani ‘ItfMt 200’. Il maestro del CtDamiano Fabbrucci ha conquistato la vittoria nella categoria55 battendo in finale il pisano Francesco Riccelli. Nell’65 è stato Dodo Taiti a superare Marco Tintori. Nell’30 Nicola Barraco ha sconfitto Antonio Ghezzi. Nelle Lady 35 Silvia Marri prevale su Agnieszka Krauze. Nell’40 è lo spagnolo Daniel Redondo a sconfiggere in finale Rodolfo Paoli. Nell’45 Alessandro Bruni batte Giancarlo Nencini. Nell’50 Pierpaolo Moro detta legge su Gherardo Maccolini. Lady 50 vince Michaela Uhnakova su Valentina Padula. Doppio misto a Valentina Padula e Gianluca Drudi. Nel doppio misto55 in trionfo la coppia Francesca Ciardi e Vezio Trifoni (foto). Nell’60 Fabrizio Broggini supera Alberto Campi.