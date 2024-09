Il tempo è ancora nostro | intervista ai protagonisti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Il film Ildi Maurizio Matteo Merli ha riscosso un buon successo alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. La pellicola, presentata nella sezione “Confronti” delle Giornate degli Autori, rappresenta l’esordio nel lungometraggio per il regista. Interpretato da Ascanio Pacelli, Mirko Frezza e con la partecipazione di Andrea Roncato, il film racconta la storia di due amici, Tancredi e Stefano, uniti dalla passione per il golf, ma profondamente diversi tra loro. Tancredi, borghese e apparentemente felice, è in realtà distante da ciò che conta di più nella sua vita, mentre Stefano, un ex tossicodipendente, cerca un riscatto personale. Il golf diventa il simbolo del loro percorso di redenzione e crescita, rappresentando uno strumento d’inclusione sociale che attraversa generazioni e ceti diversi.