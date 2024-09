Il mondo del calcio piange la scomparsa di Marco Piga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di sabato di oggi si è spento nell’ospedale Merlo di La Maddalena l’ex calciatore. Il gemello di Mario combatteva da anni con un tumore e da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate, ma la sua morte è stata improvvisa, causata a un arresto cardiaco. Di Palau, nato nel 1956, aveva cominciato nelgiovanissimo nelprofessionistico con la Torres. Da Sassari il trasferimento in B allaLucchese, quindi all’Avellino che contribuì a trascinare in serie A. In seguito si distinse nelle file dell’Atalanta (ottenendo la promozione in A) e del Catania. IL COMUNICATO. “L’U.S. Avellino 1912 è profondamente addolorata per ladi. Gemello di Mario, al quale il club si stringe con un forte abbraccio, ha contribuito alla storica promozione in serie A nella stagione 1977/78.