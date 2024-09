Il Milan risponde all’ultima chiamata della Sud | quattro gol al Venezia e prima vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)o – A San Siro ilsi ritrova e allontana le ombrecrisi.gol alannunciano al campionato che finalmente i rossoneri sono tornati e diranno la loro. Non c'è stato bisogno di aspettare troppo per vedere i protagonisti all'opera: Theo Hernandez e Rafael Leão. Proprio loro, al centro di chiacchiere e speculazioni nelle ultime settimane, hanno dato inizio alla festa. Theo strappa un pallone sulla trequarti, lo serve a Leão, e il portoghesecon un tacco di pura magia. È un passaggio di consegne, un attimo di connessione perfetto. Joronen si impappina e la palla entra beffarda in rete. Ilmantiene il controllo del ritmo, sfiorando il raddoppio poco dopo. Loftus-Cheek parte come un treno, solcando il campo con una falcata imperiosa, ma la difesa lagunare riesce, per un attimo, a fermarlo.