Il gatto Drifter torna a casa | intrappolato in un tombino un salvataggio miracoloso

(Di sabato 14 settembre 2024), unsiamese di 3 anni èto adopo essere sgattaiolato fuori ed essere rimastoin una fogna per quasi otto settimane. Il felino è scomparso dalladi Clifton Nesseth e Ashley Comstock nella città di Duluth, nel Minnesota nord-orientale, il 18 luglio. La famiglia ha affisso manifesti e ha cercato in tutta la città per giorni senza successo. Poi martedì i bambini dei vicini hanno detto di aver sentito miagolare da undel cantiere.è stato subito individuato e salvato.