Il Festival riempie il centro | Imperdibile arricchisce l’anima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Strade affollate, bar e ristoranti gremiti e un via vai continuo per le vie del: la 24ª edizione delFilosofia anima il cuore di Modena, attirando turisti, appassionati e curiosi da ogni parte d’Italia. Già nella mattina di ieri, la lectio magistralis del grecista Giulio Guidorizzi, intitolata Psyché, ha riempito Piazza Grande. Tra la folla, erano presenti anche tanti studenti di scuole superiori e università al primo appuntamento con il. "Sono originario di Roma – spiega Riccardo Frattari – ma studio all’Università di Bologna. Questa mattina (ieri, ndr) ho preso un treno e sono venuto a Modena per ascoltare la lezione di Alain Ehrenberg. Ho vent’anni ed è la prima volta che assisto alin presenza, anche se gli anni scorsi ho sempre seguito le lezioni da remoto.