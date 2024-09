Il delitto di Pierina | Manipolatrice scontro in tv tra moglie e amante di Dassilva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) C'è chi sui social parla di "puntata storica" e di match che va oltre "Rocky Balboa vs Apollo Creed". L'esordio di Quarto Grado, venerdì 13 settembre su Rete 4, riserva un ampio spazio aldiPaganelli a Rimini, e ospita un clamoroso faccia a faccia. In collegamento dalla città romagnola c'è Valeria Bartolucci,di Louismentre in studio c'è Manuela Bianchi, nuora della vittima, che con l'indagato per omicidio aveva una relazione. Nel serrato botta e risposta che il conduttore Gianluigi Nuzzi in certi frangenti è costretto a contenere, Valeria chiede numi a Manuela sull'intercettazione di un dialogo tra l'ex amica e suo fratello Loris Bianchi in cui la donna avrebbe detto cheavrebbe fatto meglio a calmare la"perché se lei avesse parlato di ciò che sapeva sarebbe stato un boomerang".