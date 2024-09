Giovanni Allevi a Sassuolo | I nove doni che ho ricevuto dalla sofferenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024)(Modena), 14 settembre 2024 – Quando nella vita irrompono la, il dolore, la fragilità, può sembrare che non ci sia spazio per altro, che esista soltanto il buio, la disperazione. E invece, come recita un haiku giapponese, bisogna “camminare sopra l'inferno guardando i fiori”, ha detto ieri sera ail Maestro, in uno degli incontri più attesi del FestivalFilosofia dedicato alla Psiche: più di 1.500 persone (sia al teatro Carani che in piazza Garibaldi) hanno seguito il racconto del celebre compositore e pianista che ha rievocato i mesi difficili della sua malattia rivelando anche ciò che questa esperienza gli ha portato. Sono “I” che il Maestro ha riunito nel suo nuovo libro, appena uscito da Solferino: la libertà dal giudizio altrui, l'autenticità, l'amore per la bellezza e per la natura che guarisce.