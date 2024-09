Fiera di Sant’Eustorgio La mostra del bestiame e la sfilata delle Gilera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Torna ladi, Arcore in festa fino a lunedì, c’è anche la patronale, fradele il concorso d’eleganzamoto d’epoca. I bolidi sfrecceranno per le vie della città, domenica, incantando come sempre l’esercito di appassionati che ogni anno si dà appuntamento in città per la competizione. Dalle 9 il pubblico potrà lucidarsi gli occhi con le moto che hanno fatto sognare negli anni del boom economico: la quattro cilindri sei volte campione del mondo, un concentrato di tecnologia e velocità capace di affascinare anche i ventenni di oggi, esattamente come la “mosca bianca“, la bicilindrica, altro pezzo forte dei collezionisti. Per non parlare della Rc 600 Silhouette che Roberto Mandelli usò alla Parigi-Dakar.