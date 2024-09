Emesse sanzioni americane contro Nicolas Maduro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 14 settembre 2024) Gli Usa si scaglianoil Venezuela di. “Abbiamo emessoe non escluderemo nulla per il futuro”. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, aggiungendo che“ha opzioni e decisioni che solo lui può prendere”. “La prima decisione che deve prendere è quella di pubblicare tutti i dati e i risultati elettorali in modo che tutti possano vedere come si sono sviluppate quelle elezioni e come e in che misura si sono svolte e fino a che punto hanno davvero soddisfatto la volontà del popolo venezuelano”, ha aggiunto Kirby.