Ecco perché Adriano Celentano non esce più di casa la confessione di Ornella Vanoni

(Di sabato 14 settembre 2024) Il nome diè tornato virale a distanza di sei mesi dall’ultima notizia che lo ha riguardato (mi riferisco allachoc di Pamela Prati), ma per un altro motivo. In comune alla precedente notizia c’è il fatto che il molleggiato, presumibilmente, neanche ne è a conoscenza di queste voci, ma tant’è. In una recente intervista per Il Corriere della Sera,ha parlato di alcuni suoi colleghi e quando ha dovuto parlare di lui ha dichiarato: “Lui è una persona deliziosa, peccato non esca più di. Mi dicono che ha paura dei virus e fa bene“.non ha specificato, ma probabilmente si riferisce al Covid? Queste parole distanno facendo il giro del web e al momento né lei né(o chi per lui) le hanno smentite. Cosa che invece ha fatto Pamela Prati poco dopo l’uscita della sua notizia.