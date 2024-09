Dramma a Pontecagnano | donna investita da auto perde la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Sarebbe deceduta dopo essere statada una macchina mentre attraversava la strada, ladeceduta questa sera a. L’incidente è avvenuto nella zona litoranea di. Lasi trovava con il marito e stava attraversando la strada per recarsi in un locale quando, sarebbe statada una macchina in transito sulla strada che l’ha scaraventata a terra e si sarebbe data alla fuga. Laè deceduta subito davanti al marito con cui si stava recando a cena. Inutili i soccorsi. L'articolodalaproviene da Anteprima24.it.