Cicchi carica la Civitanovese | Abbiamo i mezzi per vincere

(Di sabato 14 settembre 2024) Per il morale e per smuovere la classifica. Questo il senso dei tre punti che lacercherà di ottenere domani, quando al Polisportivo riceverà l’Atletico Ascoli – fischio d’inizio alle 15 – dopo il passo falso di domenica scorsa sul campo della corazzata L’Aquila (3-0). Salvo sorprese, il tecnico Sante Alfonsi riavrà a disposizione bomber Stefano Spagna, la mezzala Jacopo Domizi e il trequartista Kevin Buonavoglia (squalificati nel turno precedente), con buone speranze di vedere, magari a partita in corso, l’attaccante Ettore Padovani, ormai in piena fase di recupero. È notizia di ieri, però, un piccolo problema fisico riguardante il compagno di reparto Ramiro Brunet, tra i più in forma in questo avvio di stagione. Ulteriori valutazioni sono rimandate alla rifinitura odierna.