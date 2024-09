Campionato Invernale Interlaghi il mitico Torben Grael testimonial d’eccezione per i 50 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Lecco, 14 settembre 2024 – Ildi vela si fa in tre per festeggiare il mezzo secolo di vita. La storica regata della Società Canottieri Lecco, giunta alla 50ª edizione, ha deciso di onorare la ricorrenza programmando tre eventi velici, a calendario Fiv, nel periodo dal 1° al 10 novembre 2024. Eventi che avranno come main sponsor Neomarine prestigioso cantiere di Dervio al servizio per la nautica con al “timone” Marco Achler apprezzato velista. Ma entriamo nel dettaglio con la 50^ edizione dell’trofeo “Neomarine”. La classica La classica regata si disputerà nel golfo a Lecco nel weekend del 9-10 novembre con le caratteristiche di sempre. Sei le classi ad oggi ammesse: Fun, H22, J24, Meteor, Orc e Rs21. Le novità saranno però in anteprima.