Camion in fiamme in autostrada | terribile incendio tutto bloccato

(Di sabato 14 settembre 2024) Bologna, – Serata di disagi per gli automobilisti sullaA1, nel tratto compreso tra il bivio per l’A1 Direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 21. Unha preso fuoco all’altezza del km 210+800, causando pesanti disagi alla circolazione. Le prime segnalazioni indicano la formazione di code superiori agli 8 chilometri, che sono poi andate lentamente diminuendo con il passare delle ore. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, i propri addetti erano già operativi insieme ai mezzi di soccorso per gestire la situazione.