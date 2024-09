Cagliari Nicola | Napoli con le caratteristiche di Conte servirà grandissimo lavoro di squadra per fermarli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) Il tecnico del, Davide, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani all’Unipol Domus con il. Alla vigilia del match che vedrà ilaffrontare ilin trasferta per la quarta giornata di Serie A, Davide, allenatore dei sardi, ha condiviso le sue aspettative e strategie nella consueta conferenza stampa pre-partita.ha dichiarato che laè pronta e in forma, con tutti i Nazionali rientrati e in buone condizioni. “King e Lapadula si sono riaggregati con noi giovedì, mentre Mina, che era squalificato, è rientrato prima e abbiamo potuto lavorare bene con lui. Tutti stanno bene e sono felici di aver rappresentato le loro nazioni”, ha detto il tecnico.