Cagliari-Napoli possibili novità nell’undici titolare | intanto un azzurro è già sicuro della maglia!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilsfiderà ilnella prossima sfida di Serie A. Antonio Conte ha già le idee molto chiare per la formazione ideale. Antonio Conte e il suosi apprestano a scendere il campo per la quarta giornata di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, il tecnicoè volenteroso di ripartire subito col piede giusto. La sfida contro i sardi, però, sarà tutt’altro che semplice. Infatti, servirà una prestazione importante per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. L’allenatore conosce l’importanza di tale risultato, ancor più perché la suddetta condizione non si verifica da più di un anno. Proprio ciò, dovrà dare la giusta carica agli azzurri. Ovviamente, tanto dipenderà anche dalla formazione ideata da Antonio Conte. Nelle intenzioni del tecnico, c’è la volontà di affidarsi agli uomini migliori.