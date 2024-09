Buongiorno cambia posizione? La decisione di Conte per la sfida col Cagliari

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Alessandrocambieràper ladi domani contro il? Spunta lapresa da Antonio, l’allenatore prepara la formazione titolare per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il Napoli si prepara allacontro il, con Antonioche dovrà scegliere chi schierare tra i vari componenti della sua squadra. Una rosa, quella azzurra, che durante la scorsa sessione estiva di calciomercato ha accolto diversi elementi molto interessanti, e dovrà essere lo stesso allenatore a capire come inserirli all’interno della struttura della formazione titolare. Da McTominay e Gilmour passando per Neres, Lukaku ed ovviamente i vari Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro. Per questi ultimi c’è stato qualche sprazzo di azzurro nel corso dell’estate e, nel caso dell’ex Torino, anche nelle prime sfide ufficiali di campionato.