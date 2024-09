Bambinopoli doccia gelata | la gara è andata deserta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Giorni difficili per l’amministrazione comunale. Il vertice di Viale De Gasperi difficilmente riuscirà ad affidare in tempi brevi l’area dell’ex. Nessuna delle due offerte presentate, infatti, è stata ammessa, e quindi la. Si ricorderà che in comune erano pervenute due offerte in risposta al bando scaduto esattamente sette mesi fa: emanato a fine dicembre 2023, l’avviso era rimasto valido fino al 13 febbraio. Considerando l’esiguità delle proposte, la procedura èavanti con tempi dilatatissimi e si è trascinata fino al termine del periodo estivo. Fino al consiglio del 10 settembre, dove Annalisa Marchegiani, da sempre attiva sull’argomento, è tornata a chiedere lumi sulla questione. Il vicesindaco Tonino Capriotti, in quella sede, ha fornito una risposta: "E’ rimasto un dubbio, riguardante la situazione debitoria nei confronti dell’ente.