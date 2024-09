Appalto regionale ai fratelli Emiliano minimizza | Nulla di drammatico FdI | dove sono le vestali progressiste?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Lo scandalo dell’del consigliodella Puglia assegnato alla società deidiregistra un nuovo clamoroso capitolo, come una sitcom degna di Casa Vianello. Casasvela un altro clamoroso retroscena, come denunciato dai parlamentari pugliesi di Forza Italia. “Non solo la ditta deidel presidenteè assegnataria di unda decine di migliaia di euro, ma il fratello Alessandro – denunciano i parlamentari azzurri in una nota – è anche vice presidentedi CON, lo stesso movimento politico di. Quindi, ricapitolando: la ditta ha l’per gli arredi del Consiglioednon ne sa niente; il fratello di, titolare assieme alla sorella della ditta, è anche un dirigente politico.