Acqua inquinata da feci animali | divieti e disagi per 250 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Colli al Metauro, 14 settembre 2024 –del rubinetto vietata nel centro storico di Serrungarina e aree vicine, in località Bargni e in via Tomba (che collega Serrungarina a Tavernelle). E’ stata riscontrata la presenza di escherichia coli e batteri coliformi, organismi che sono indicatori primari di contaminazione con ledi uccelli e mammiferi. I campioni d’sono stati presi martedì scorso dal punto di prelievo situato in piazza Serafini e giovedì pomeriggio è arrivata al municipio di Colli al Metauro la comunicazione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ast che ha segnalato l’inquinamento, alla quale è seguita l’immediata ordinanza del sindaco Pietro Briganti che proibisce l’utilizzo dell’per “consumo umano” nelle zone sopra citate, dove abitano all’incirca 250, servite da un serbatoio intermedio ubicato a Bargni.