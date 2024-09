Verso Cagliari-Napoli le prime parole di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Aspettando: a due giorni dalla sfida in Sardegna, Antonioha parlato in conferenza stampa. Di seguito ledel tecnico dei partenopei. Inizia un mini-ciclo, cosa si aspetta? “Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati. Mi aspetto che i nuovi possano inserirsi quanto prima nel nostrosto. Mi aspetto continuità dal gruppo”. Come ha visto Lukaku? E’ pronto a partire?“Ha utilizzato la sosta per cercare di entrare a pieni giri sul piano fisico ed anche tattico. C’è stato grande impegno, è venuto anche nei momenti liberi. C’è grande predisposizione, sta migliorando in tutto e vedremo, ci sono ancora due allenamenti e poi deciderò”., i primi 100 giorni. E Kvara Un primo bilancio sui primi 100 giorni? Come sta Kvara?“Sicuramente sono stati intensi, sotto tutti i punti di vista.