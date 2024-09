Tv ‘Dentro e fuori dal Comune’ | su Telecity i territori si raccontano

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – I nostrisie cichi siamo. “Dentro edal Comune” è il nuovo programma tv targato Netweek che andrà in onda sue che si propone di raccontare imettendo in luce le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, la storia, le tradizioni e le ricchezze culturali, le particolarità enogastronomiche, il tessuto sociale e produttivo, l’artigianato, le sagre e le festività. Il programma andrà in onda ogni lunedì sera dal 16 settembre sul canale 13 in Lombardia e Liguria e 10 in Piemonte e Valle d’Aosta. La giornalista Silvia Valenti accompagnerà i telespettatori in un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.dal comune perché speciali, unici,dall’ordinario. Ma narrati attraverso le parole e le storie di chi quei luoghi li vive quotidianamente.