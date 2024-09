Terremoti uno tsunami alto 200 metri ha scosso la Terra per 9 giorni | pubblicata la ricerca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una enorme frana causata dal crollo della cima di una montagna nel remoto fiordo di Dickson, nella Groenlandia nord-orientale, ha a sua volta generato un mega-200che ha continuato a oscillare nel fiordo per 9, facendo registrare in tutto il mondo un segnale sismico mai osservato in precedenza. È quanto emerge dallo studio “A rockslide-generatedin a Greenland fjord rang the Earth for 9 days” appena pubblicato sulla rivista scientifica ‘Science’, cui hanno collaborato 68 scienziati provenienti da 40 Istituzioni di 15 Paesi.