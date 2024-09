Terme ancora in stallo politica incapace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Sullea causa dell’incapacitàe amministrativa di trovare soluzioni e si vorrebbe imbavagliare il nostro gruppo consiliare". Levata di scudi da parte del gruppo di minoranza Insieme per Sarnano, dopo l’ultimo consiglio comunale e alcune recente dichiarazioni pubbliche del sindaco Fabio Fantegrossi in merito alla vicenda delle. "In consiglio comunale, la maggioranza si è spinta a presentare un emendamento alla nostra mozione per modificare il testo istruttorio del documento, cosa che non è ammissibile in quanto viola il potere di iniziativa deliberante dei consiglieri. È legittimo – denuncia il gruppo di Giacomino Piergentili – che l’emendamento presentato dalla maggioranza possa riguardare la parte relativa al dispositivo di delibera, ma non il documento della mozione. Si vogliono nascondere le irregolarità acclarate dall’avvocato nominato dal Comune".