Stadio Inter e Milan no alla ristrutturazione di San Siro | il nodo costi e l’ipotesi acquisto

(Di venerdì 13 settembre 2024) Niente da fare per ladellodi Sanhanno bocciato il progetto di WeBuild per iritenuti troppo alti e sarebbero tornati aldi costruire un nuovo impianto a fianco del Meazza. I vertici delle due società, l’ad rossonero Giorgio Forlani e, per i nerazzurri, l’omologo Alessandro Antonelli con i manager del fondo Okatree Katherine Ralph e Carlo Ligori, lo hanno fatto presente nell’ennesimo incontro con il sindaco dio Giuseppe Sala, andato in scena nella mattinata di venerdì 13 settembre. L’incontro con Giuseppe Sala Secondo le dirigenze dile stime di 350-400 milioni di euro calcolati da WeBuild per effettuare i lavori non sarebbero realistiche e temono che le spese di, previste tra il 2025 e il 2027, possano crescere fino ad arrivare a raddoppiare.