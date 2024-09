Sottopasso di Crema conto alla rovescia per l’opera attesa da 60 anni | quattro settimane per riaprire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Cremona) – Non per i primi di settembre, non per l’apertura delle scuole, ma forse per l’ultima settimana di settembre, più probabile per la prima di ottobre. Rete ferroviaria italiana fa sapere che ci siamo e, pur non dando una data certa, afferma che manca pochissimo, al massimo tre, forse. Stiamo parlando deltra via Stazione e via Gaeta che manda in pensione la barriera di viale S. Maria e fa passare sotto la strada ferrata.daischi da 60ed è partitafa con un crono programma di 14 mesi, ampiamente disatteso, rinviato di volta in volta e, adesso, finalmente è (quasi) pronto. L’incertezza sulla data di apertura riguarda anche l’accordo che Rfi sta prendendo con il comune per il momento dell’inaugurazione, ma ormai manca davvero poco.