Sella un test per crescere C’è Forlì nel quadrangolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per laCento saranno due giorni intensissimi, nei quali i biancorossi di coach Di Paolantonio si misureranno con tre formazioni pari categoria nel torneoModena Cup, che si terrà oggi e domani al Pala Madiba. La Benedetto se la vedrà alle 18 nella prima semifinale contro l’Unieuro, unimportante contro una squadra sulla carta superiore, accreditata per stare al vertice; in serata, alle 20, l’incrocio tra Rivierabanca Rimini e Ferraroni Juvi Cremona, da cui uscirà la seconda finalista. Nella giornata di domani, le due finali: quella per il terzo/quarto posto alle 18, e la finalissima alle 20.