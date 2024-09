Scuola in Toscana gli investimenti | Cento milioni per risanare gli edifici E vari progetti educativi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 – Unache investe nella, non solo nell'edilizia scolastica, ma anche su contenuti e. Oltre agli interventi a sostegno delle famiglie per i nidi gratis per chi possiede un Isee sotto i 35mila euro. Su questo punto hanno deciso di intervenire, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l'assessora regionale all'Istruzione, Alessandra Nardini. Tanti glineiZonali, che trattano i temi della dispersione scolastica, cuore centrale di questo intervento, e dell'inclusione, sia dal punto di vista delle disabilità, sia da quello dell'inclusione sociale. Un investimento importante è quello sull'intercultura, perché le classi toscane sono sempre più classi plurali.