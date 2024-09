Ruud sta con Sinner | Jannik ha trovato spiegazione alla positività entro 15 giorni è stato rapido

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Se si sono letti documenti e si sono compresi quali sono i procedimenti in questo tipo di casi, allora è facile capire che qui non c’è alcun trattamento di favore”. Lo ha detto Casperin meritoal Clostebol di, schierandosi apertamente dparte del numero uno al mondo, poi scagionato completamente dalle accuse di doping: “Quello cheha fatto bene, per difendersi, è che è riuscito a trovare una15dal risultato positivo. Ha capito molto rapidamente da dove proveniva la contaminazione. Non sono molti gli atleti che riescono a trovare una15, mace l’ha fatta. Parla a suo favore il fatto che abbia scoperto rapidamente da dove proveniva la sostanza e che abbia unaragionevole”.