Passeggiate per le famiglie nella natura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quattro domeniche per altrettante. È la proposta del programma culturale della Comunità Montana Valli del Verbano dedicata alle. Un’opportunità per scoprire il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio, in collaborazione con le associazioni e le Pro loco. Il primo appuntamento è previsto per domenica 22 settembre con una visita al suggestivo borgo affrescato di Arcumeggia. Il 29 settembre si passeggerà sulla Linea Cadorna a Brezzo di Bedero con meta la storica Collegiata di San Vittore. Domenica 6 ottobre i partecipanti esploreranno i mosaici di Cadero e il Micromuseo della Gioconda, per poi concludere il ciclo didomenica 13 ottobre al museo diffuso di Orino. La programmazione attuale rappresenta solo un primo passo, con altri percorsi in fase di sviluppo che coinvolgeranno altre zone della comunità montana.