Non ci danno la casa popolare ma ne abbiamo diritto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Da tre anni presentiamo la domanda per avere una. Ma ci dicono che a Bellaria Igea Marina non ce ne sono, o quasi, disponibili". E "quelle poche disponibili hanno barriere architettoniche, così che non ci possono venire assegnate, perché mia figlia ha problemi di motricità ". La segnalazione è di Silvia Ronchi, che insieme al marito e alla figlia di 8 anni è in lista di attesa per un alloggio. "Attualmente viviamo in un appartamento in affitto di circa 30 metri quadrati, a Igea Marina, che ci costa sui 500 euro al mese – spiega la donna – Stiamo cercando di trovare qualcosa di meglio sul mercato privato. Purtroppo quando capiscono la nostra situazione a volte le cose di complicano". "Dal canto loro gli amministratori vecchi e nuovi – continua – ci invitano ad avere pazienza".