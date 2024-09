Neres-Politano ballottaggio per Cagliari-Napoli Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Conte indeciso traper la sfida al. Kvaratskhelia verso il recupero, Lukaku pronto al debutto da titolare Ilsi prepara alla trasferta dicon un dubbio di formazione: Davido Matteo? Antonio Conte tiene sulla corda entrambi i giocatori per il ruolo di esterno destro. Secondo la Gazzetta dello Sport, ilè apertissimo: “Le percentuali dicono51% e49%.”, nonostante il poco minutaggio, ha già fornito due assist e scalpita per una maglia da titolare. La decisione finale verrà presa a ridosso della partita. Buone notizie per Kvaratskhelia: il georgiano, monitorato negli ultimi giorni, dovrebbe rientrare a pieno regime con i compagni e la sua presenza anon sembra in dubbio.